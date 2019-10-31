МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,19%, до 6,62 доллара, "Новатэка" — на 0,83%, до 214 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,83%, до 91,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,06%, до 8 долларов, "Газпром нефти"- подорожали на 0,16% до 32,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 1,98%, до 27,7 доллара, "Северстали" — на 1,87%, до 13,66 доллара, НЛМК — на 2,15%, до 19,56 доллара.

Расписки ВТБ снизились в цене на 1,92% до 1,33 доллара, Сбербанка — на 1,87%, до 14,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,42%, до 19,02 доллара.

Цена GDR "Магнита" увеличилась на 0,09%, до 11,36 доллара, "Ленты" — на 2,02%, до 3,29 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 0,85%, до 4,51 доллара.