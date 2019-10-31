МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Компании, предоставляющие услуги по размещению рекламы, обвиняют сервис Facebook Marketplace в использовании своих позиций для размещения рекламы в социальной сети Facebook, антимонопольные власти ЕС изучают ситуацию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы антимонопольного регулятора.

Так, с июня текущего года антимонопольный регулятор разослал несколько анкет различным компаниям с вопросом о том, является ли Facebook Marketplace сильным конкурентом в сфере услуг онлайн-рекламы. Кроме того, по данным агентства, регулятор спрашивал компании о количестве переходов на их сайты с рекламы размещенной в Facebook.

"Конкуренты в области размещения рекламы жалуются на то, что Facebook использует свои рыночные позиции для того, чтобы дать своему сервису конкурентное преимущество", — говорится в сообщении.