МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повышается к доллару и символически снижается к евро в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск пятницы снижается на 6 копеек, до 64,07 рубля, курс евро растет на 1 копейку, до 71,52 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,05% — до 59,59 доллара за баррель.