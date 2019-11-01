МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне статистики из Китая, которая помогла ослабить опасения за экономику страны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,99%, до 2958,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,29%, до 1637 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,72%, до 27100,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,8%, до 2100,2 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — поднялся на 0,08%, до 6669,1 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,33%, до 22850,77 пункта.

Участники торгов отыгрывали статистику из Китая. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 51,7 пункта с 51,4 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 51 пункта.

В то же время трейдеров разочаровала статистика из Японии. Так, безработица в стране в сентябре выросла до 2,4% с уровня августа в 2,2%, хотя аналитики ждали роста только до 2,3%. При этом эксперты отмечают, что поддержать японский рынок смогли данные корпоративной отчетности компаний страны. "Снижение на рынке акций замедлилось благодаря инвесторам, которые покупают бумаги компаний, объявивших о высоких финансовых показателях", — считает рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку (Makoto Sengoku), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления официального представителя МИД КНР Гэн Шуан, который в пятницу назвал домыслами сообщения о том, что подписание первой части торговой сделки Китая и США может состояться в специальном административном районе Макао на юге Китая. При этом он добавил, что стороны находятся в постоянном контакте и готовятся в пятницу провести очередной телефонный разговор для обсуждения текста торгового соглашения и сопутствующих вопросов.