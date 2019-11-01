МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа тестирует сервис Request for Stream, который позволит продавать или покупать крупные объемы валюты одной сделкой через аукцион, и планирует его запустить до конца года, сообщил агентству "Прайм" член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Мосбиржи Игорь Марич.

"Благодаря новому сервису Request for Stream (RFS) у участников рынка, в том числе у российских компаний, имеющих доступ к валютному рынку Московской биржи, появляется возможность совершать конверсионные операции крупного объема (от 5 миллионов базовой валюты) одной сделкой с расчетами через центрального контрагента. При этом потребители ликвидности получат лучшие цены и нулевую оборотную комиссию. Сейчас тестируем с участниками, а запуск до конца года запланирован", — рассказал Марич.

"Аукционы будут проводиться в течение всего торгового дня и инициируются самим участником. Например, по валютной паре USD/RUB по инструментам спот с расчетами "сегодня" и своп овернайт сделки можно заключать до 19.00 мск, для инструмента спот с расчетами "завтра" до 23.50 мск", — уточнил он.

По словам Марича, RFS не должны повлиять на волатильность рубля, существенного расхождения курсов с обычным режимом торгов не ожидается. Торговая площадка в настоящее время тестирует этот сервис и планирует запустить его до конца года.

"Аукционы позволят привлечь дополнительный объем ликвидности, ранее не доходивший до биржевых торгов. Задача нового сервиса — возможность реализации крупных объемов валюты с минимальными издержками, в том числе и валютной выручки корпоративных клиентов. Работа RFS не будет влиять ни на волатильность рынка, ни на остальные режимы торгов", — сказал Марич.

На вопрос, ожидается ли расхождение курсов валют между этими аукционами и обычным режимом торгов, член правления биржи ответил так: "Посмотрим, но мы не ожидаем сколько-нибудь существенного арбитража".

"Биржевой валютный рынок очень эффективен, хотя между основным режимом и RFS будет большая разница в размерах сделок: средний размер сделки спот в основном режиме 70-100 тысяч единиц валюты, а минимальный размер заявки в RFS от 5 миллионов базовой валюты. На бирже уже параллельно представлены инструменты для разных клиентских групп. Например, в апреле 2019 этого был запущен инструмент USDRUB_TDB (дата расчетов "сегодня") для совершения биржевых сделок свыше 1 миллиона долларов одним тикетом", — пояснил Марич.

"Доля корпораций, имеющих прямой доступ на биржевой валютный рынок, в объеме спот операций на бирже стабильно растет и сейчас составляет примерно 1,5%", — добавил он.