МИНСК, 1 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщил, что республика планирует в будущем году разместить еврооблигации, рассчитывает привлечь на внешних рынках 1,35 миллиарда долларов.

"Мы сохраняем возможность выхода на внешний рынок с новым выпуском еврооблигаций. Думаю, что новое размещение еврооблигаций сделаем в следующем году", — сказал Ермолович в пятницу в Минске во время международной конференции KEF-2019.

По его словам, "в планах — привлечение с внешних рынков 1 миллиарда 350 миллионов долларов".

Он отметил, что такие планы по внешним заимствованиям "вполне реализуемы и не создают риска для платежей по госдолгу, потому что возможность взять такой объем с рынка по приемлемым ценам вполне высокая".

Относительно выпуска панда-облигаций, министр отметил, что от таких планов было решено отказаться, так как стоимость этих заимствований и условия привлечения привели бы к существенному ухудшению общего портфеля госзаимствований.

Вместе с тем, он напомнил, что переговоры с банками Китая вывели Белоруссию на подготовку соглашения с Банком развития Китая о привлечении 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно 500 миллионам долларов. Ермолович выразил надежду, что до конца года удастся завершить процесс привлечение этих средств и выйти на подписание соответствующего кредитного соглашения.