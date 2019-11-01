МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и во вторник, 4-5 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4 ноября

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JPY Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,5%
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,7 47,5
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,8 47,5
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 50,1 50,5
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 41,7 41,9
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 45,7 45,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (октябрь) 43,3 44
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь) -0,1% -0,3%
5 ноября

 

 

 

 

 

 

 

 
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь) -1,7%

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь) 51,3

 

 
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке 0,75%

 

 
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 13,9 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь) 49,3

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 49,5 49,8
12:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,592 млн барр

 

 
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -54,9 млрд долл -55,5 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -0,96 млрд долл

 

 
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 51,2

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 51

 

 
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь) 50,4

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 52,6 53,2
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) 7,051 млн

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
4 ноября

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB День народного единства — выходной на Московской Бирже

 

 

 

 

 

 

 RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
11:30 мск (08:30 лнд, 04:30 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
5 ноября

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов (октябрь)

 

 

 

 

 

 

 RUB UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polyus — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
14:00 мск (11:00 лнд) RUB Polyus — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Юга — ВОСА (реестр закрыт 12.10.2019, в заочной форме, об увеличении УК путем допэмиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — реестр для ВОСА (29.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018

 

 