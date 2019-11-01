МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и во вторник, 4-5 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4 ноября JPY Япония — День культуры — выходной на Токийской фондовой бирже 3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,5% 11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,7 47,5 11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,8 47,5 11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 50,1 50,5 11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 41,7 41,9 12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 45,7 45,7 12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (октябрь) 43,3 44 18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (сентябрь) -0,1% -0,3% 5 ноября 3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь) -1,7% 4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь) 51,3 6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке 0,75% 11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 13,9 тыс 12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь) 49,3 12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 49,5 49,8 12:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,592 млн барр 16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -54,9 млрд долл -55,5 млрд долл 16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -0,96 млрд долл 17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 51,2 17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 51 18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь) 50,4 18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 52,6 53,2 18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) 7,051 млн