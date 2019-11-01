МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут в пятницу после публикации ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.08 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,83%, до 27269,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 8373,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 3062,9 пункта.

Инвесторы обратили внимание на ряд статданных, опубликованных ранее в пятницу. Так, по данным министерства труда страны, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США в октябре увеличилось на 128 тысяч вместо ожидаемого роста на 89 тысяч. При этом показатель безработицы в октябре ожидаемо увеличился до 3,6% с показателя сентября в 3,5%.

"Это интересно, потому что ожидалось, что будет на 50 тысяч рабочих мест меньше из-за забастовки General Motors, но, очевидно, это не отразилось на показателях. Это говорит о том, что отчет действительно был сильным", — отметил вице-президент по торговле брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick), чье мнение приводит агентство Рейтер. Общенациональная 40-дневная забастовка работников GM завершилась в конце октября с достижением соглашения, по которому работники получили ряд крупных уступок.

Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 48,3% с показателя прошлого месяца в 47,8%. Аналитики ожидали более сильного роста, до 48,9%. При этом инвесторы обратили внимание на то, что индекс занятости в секторе промышленности в отчетном месяце увеличился до 47,7% с уровня сентября в 46,3%.