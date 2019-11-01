МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара вечером в пятницу незначительно укрепляется по отношению к иене после публикации статистических данных в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск курс доллара к иене увеличивается до 108,03 иены за доллар против уровня прошлого закрытия в 108,02 иены; курс евро к доллару растёт до 1,1167 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1150 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 97,2 пункта.

Инвесторы обращают внимание на ряд макроэкономических данных. Так, безработица в США в октябре выросла до 3,6%, но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 128 тысяч вместо ожидаемого роста на 89 тысяч.

"Данные были намного лучше, чем ожидалось. Рынок был достаточно сдержан в ожидании более слабых показателей из-за забастовки General Motors. В таком контексте это очень хорошие показатели", — приводит агентство Рейтер комментарий главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна (Shaun Osborne). Общенациональная 40-дневная забастовка работников GM завершилась в конце октября с достижением соглашения, по которому работники получили ряд крупных уступок.

При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 48,3%, хотя аналитики ожидали более сильного роста, до 48,9%. Но индекс занятости в секторе промышленности в отчетном месяце увеличился до 47,7% с уровня сентября в 46,3%.

На курс доллара также влияет неопределенность относительно развития торговых отношений США и Китая. Ранее СМИ сообщали, что официальные представители Китая ставят под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже когда обе стороны приближаются к подписанию договора "первой фазы".