МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в пятницу вечером на фоне роста показателей деловой активности в промышленности Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 1,8 доллара, или на 0,12%, до 1513 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,11%, до 1804,7 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным, "защитным" активом, снижается после публикации статистики, свидетельствующей о позитивных движениях в крупнейших экономиках мира — американской и китайской.

Так, ранее в пятницу стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности США в октябре увеличился до 48,3% с сентябрьских 47,8%. Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в октябре увеличился до 47,7% с уровня сентября в 46,3%.

Кроме того, PMI в промышленности Китая в октябре также неожиданно вырос, хотя аналитики ожидали снижения индикатора. Также ранее в пятницу минтруд США сообщил, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось в октябре на 128 тысяч.

Впрочем, некоторое удешевление золота в более долгосрочной перспективе может оказаться временным. "Я не вижу, чтобы золото упало ниже 1,46 тысячи долларов, поскольку основополагающие факторы все еще выглядят довольно сильными", — приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела исследований Nirmal Bang Commodities в Мумбае Кунала Шаха (Kunal Shah).