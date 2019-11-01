МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок ощутимо повысился в первый день ноября на фоне позитивной динамики мировых бирж и рынка нефти, говорят трейдеры.

Существенное укрепление рубля обеспечило обновление индексом РТС максимума почти за шесть лет, также отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,26%, до 2930,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,29%, до 1455,44 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ И СИЛЬНОМ РУБЛЕ

Российский фондовый рынок в конце недели демонстрировал ощутимое повышение на фоне позитивной динамики западных биржевых индексов. Так, западноевропейские индикаторы подорожали в пятницу на 0,7-0,8%, американские вечером прибавляли 0,6-0,9%. Данные рынка труда США за октябрь и повышение индекса деловой активности (PMI) в промышленности этой страны, а также в Китае, создали поддержку мировым фондовым рынкам.

Нефтяные котировки также растут в пятницу (+1,7%, до 60,6 доллара за баррель сорта Brent). "Черное золото", кроме макроэкономической статистики, отыгрывает сообщения агентства Рейтер о том, что экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу заявил об оптимизме американской стороны по поводу торгового соглашения с Китаем.

Рост курса рубля на фоне общего оптимизма инвесторов относительно рисковых активов обусловил преимущественный рост долларового индекса РТС – в район максимумов с конца 2013 года.

И СНОВА "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

В лидерах роста цен на рынке РФ опять оказались акции "Сургутнефтегаза" (+7,6%).

Отличились и акции "М.Видео" (+5,5%) на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды по результатам первых трёх кварталов в 33,37 рубля (более 7% к текущей рыночной цене) на акцию — впервые с 2016 года.

Также заметно подорожали бумаги "Мосбиржи" (+2,1%), "Роснефти" (+2%), "Интер РАО" (+1,7%).

Подешевели префы "Транснефти" (-2,3%), "Распадской" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Полюса" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник торги на российском финансовом рынке не будут проводиться из-за праздника, напоминает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Пока наш рынок будет отдыхать, зарубежные инвесторы оценят важную макростатистику. В частности, 4 ноября будут опубликованы производственные PMI в октябре Германии, Италии, Франции и всей еврозоны. Ну, а во вторник, когда российский рынок откроется, инвесторы оценят октябрьский PMI Китая в секторе услуг, изменение объемов американского экспорта и импорта, а также индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за минувший месяц. Прогнозный диапазон на вторник по индексу Мосбиржи – 2890-2930 пунктов", — сказал он.

Если не будет обострения торговых споров между Китаем и США или ситуации с импичментом американского президента Дональда Трампа, задачей на следующую неделю для индекса Мосбиржи станет протестировать уровень предыдущего максимума в районе 2840 пунктов в качестве нового уровня технической поддержки и развивать наступление на новый важный уровень в 3000 пунктов, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Рубль пока остается одной из самых крепких валют, но шансы на небольшое ослабление в район 64,5-64,7 рубля за доллар повышаются, и в случае их реализации индекс РТС немного отстанет в своей динамике от индекса Мосбиржи и целью его роста станет уровень 1460 пунктов", — заключил он.