МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в первый день ноября ростом, за исключением TCS и "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,69%, до 6,8 доллара, "Новатэка" — на 1,03%, до 216,2 доллара, "Лукойла" — на 2,87%, до 94,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,67%, до 8,22 доллара, "Газпром нефти"- на 2,64% до 33,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" повысилась на 2,53%, до 28,4 доллара, "Северстали" — на 2,34%, до 13,98 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 19,7 доллара.

Расписки ВТБ повысились в цене на 1,58% до 1,35 доллара, Сбербанка — на 1,63%, до 14,94 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,11%, до 19 долларов.

Расписки АФК "Система" подорожали на 1,11%, до 4,56 доллара. Цена GDR "Магнита" увеличилась на 3,87%, до 11,8 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,76%, до 3,26 доллара.

Утром в пятницу финансовый директор "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, Руд Педерсен сообщил журналистам, что компания не планирует выплачивать дивиденды в 2020 году.