МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) считают излишним тестирование неквалифицированных инвесторов при допуске к организованным торгам ценными бумагами на российских биржах, говорится в предложении саморегулируемых организаций, направленном в Банк России (имеется в распоряжении РИА Новости).

Госдума в мае приняла в первом чтении законопроект о категоризации инвесторов — физлиц на рынке ценных бумаг брокерами и другими участниками финрынка. В начале текущей недели ЦБ разослал участникам финрынка презентацию законопроекта с новыми уточнениями (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Предусматривается (в презентации ЦБ — ред.), что для приобретения допущенных к организованным торгам иностранных ценных бумаг (включенных в фондовые индексы) и российских ценных бумаг, не находящихся в котировальных списках, необходимо прохождение тестирования. Такие ограничения являются излишними, считаем, что неквалифицированные инвесторы должны иметь доступ к ценным бумагам, обращающимся на российском организованном рынке, без тестирования", — говорится в письме СРО.

При этом СРО допускают возможность тестирования неквалифицированных инвесторов для торговли иностранными ценными бумагами в случае, если у них будет право "последнего слова", когда клиент может настоять на своем решении перед брокером или управляющей компанией.

Согласно презентации ЦБ, предусматривается вступление закона в силу 1 апреля 2021 года, то есть менее, чем через 1,5 года после ожидаемого принятия закона, НФА и НАУФОР предлагают предусмотреть 2 года с момента принятия закона. Также профучастники предлагают предусмотреть бессрочное сохранение статуса квалифицированных инвесторов — физлиц, имевших такой статус на момент вступления закона в силу, а не в течение 2 лет, как указывает регулятор.

"При этом переходные положения должны предусматривать для брокера возможность предоставить доступ клиенту к операциям с финансовыми инструментами до момента принятия базовых стандартов, регулирующих тестирование, без необходимости прохождения тестирования или при прохождении тестирования, осуществляемого брокером по самостоятельно определенным правилам", — указывается в письме.

"Банк России частично учел предложения СРО НФА и НАУФОР, которые были изложены в письме регулятору 8 октября 2019 года. Предложения СРО были имплементированы в презентацию Банка России… Не все предложения НФА и НАУФОР были учтены, поэтому на некоторые из них мы вновь хотим обратить внимание регулятора", — заявил РИА Новости президент НФА Василий Заблоцкий. "Дополнительно наши участники просят ввести в список организаций, которые могут проводить категоризацию инвестсоветников", — добавил он.