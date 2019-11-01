МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером первого дня ноября ощутимо и синхронно повышается против доллара и евро на фоне существенного роста рынка нефти — почти на 3%, отмечают трейдеры.

Улучшение конъюнктуры мировых торговых площадок повысило спрос на рисковые активы и толкнуло курс доллара к рублю в район минимума с июля, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.27 мск снижается на 64 копейки, до 63,49 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 70,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом доллар ранее в пятницу обновил минимум с июля — в районе 63,37 рубля.

РУБЛЬ НА ЛОКАЛЬНОМ МАКСИМУМЕ

Рубль отыгрывает улучшение внешней конъюнктуры.

Так, основные западноевропейские фондовые индикаторы повысились в пятницу на 0,7-0,8%, американские — прибавляют сейчас в районе 0,9%. Данные рынка труда США и повышение индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая обеспечили поддержку мировым фондовым рынкам.

Нефтяные котировки вечером прибавляют почти 3% по основным маркам (+2,9%, до 62,36 доллара, за баррель сорта Brent). "Черное золото", кроме макроэкономической статистики, отыгрывает сообщения агентства Рейтер о том, что экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу заявил об оптимизме американской стороны по поводу торгового соглашения с Китаем.

Поддержка рублю пришла от слов главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что баланс рисков в денежно-кредитной политике в РФ в последнее время сместился в сторону дезинфляционных факторов.

В итоге доллар и евро снижаются вечером на 0,9-1%. Рублевая цена нефти при этом поднялась в район уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе у рубля останется много позитивных факторов для роста, и при условии крепкой нефти торговля пройдет в диапазоне 63,5-63,9 рубля за доллар и 70,6-70,9 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо-банка.

В начале следующей недели внешний информационный фон останется фактором существенного влияния на рубль – концентрация внимания инвесторов на теме торговой деэскалации Штатов и Китая продолжится, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В свою очередь мы ожидаем возвращения рубля к умеренному ослаблению в диапазон 63,8-64,3 в рамках сезонности в перспективе ближайших дней", — добавил он.