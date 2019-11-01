ВАШИНГТОН, 1 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США на закрытии торговой сессии в пятницу показали позитивную динамику, обусловленную публикацией ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,07%, до 27336,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 8379,848 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,88%, до 3064,21 пункта.

Инвесторы обратили внимание на ряд статданных, опубликованных ранее. В частности, по данным минтруда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в октябре увеличилось на 128 тысяч вместо ожидавшегося роста на 89 тысяч. При этом показатель безработицы в октябре ожидаемо вырос до 3,6% с сентябрьских 3,5%.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре тоже вырос до 48,3% с показателя сентября в 47,8%. Рынок ожидал более сильного роста, до 48,9%. Инвесторы также обратили внимание на то, что индекс занятости в секторе промышленности увеличился до 47,7% с 46,3%.