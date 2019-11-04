МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Доллар дорожает по отношению к другим важнейшим мировым валютам в понедельник на фоне новостей о наметившемся прогрессе в торговом соглашении США с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск курс доллара к иене поднимается до 108,37 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,17 иены, курс евро к доллару снижается до 1,1162 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1165 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,2931 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2934 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,02%, до 97,25 пункта.

Поддержку доллару оказывают новости о наметившемся прогрессе в американо-китайских торговых отношениях. Трейдеры отыгрывают появившиеся сообщения о том, что стороны продвинулись в вопросах соглашения, которое может приостановить течение "торговой войны" между странами и быть подписано уже в этом месяце.

Так, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что первый пакет торгового договора между Вашингтоном и Пекином будет подписан в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что среди мест, где это может произойти — американский штат Айова, но обсуждаются и другие варианты.

"Все настроены оптимистично в связи с перспективой хотя бы частичного китайско-американского торгового соглашения", — приводит агентство Франс Пресс мнение стратега Suncorp Corporate Services Питера Драгичевича (Peter Dragicevich).