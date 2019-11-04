МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник главным образом дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), снижаются в стоимости лишь расписки "Газпром нефти" и "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожают на 1,34%, до 6,89 доллара, "Лукойла" — на 0,97%, до 95,52 доллара. Бумаги "Новатэка" растут в цене на 0,56%, до 217,4 доллара, "Газпрома" — на 1,05%, до 8,3 доллара. Расписки "Газпром нефти" дешевеют на 0,08% до 33,08 доллара.

Расписки ВТБ увеличиваются в цене на 1,67%, до 1,37 доллара, Сбербанка – на 3,48%, до 15,46 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,16%, до 19,03 доллара.

Бумаги "Норникеля" растут в стоимости на 1,09%, до 28,71 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 14,09 доллара, НЛМК — на 1,5%, до 20 долларов.

Расписки АФК "Система" дорожают на 1,36%, до 4,63 доллара. Цена GDR "Магнита" растёт на 1,02%, до 11,92 доллара, "Ленты" — снижается на 1,23%, до 3,22 доллара.

"Лента" подешевела и по итогам предыдущей торговой сессии — на 0,76%, до 3,26 доллара за расписку. Утром в пятницу финансовый директор этого одного из крупнейших российских ритейлеров Руд Педерсен сообщил журналистам, что компания не планирует выплачивать дивиденды в 2020 году.