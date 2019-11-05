МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Курс иены, а также евро снижаются по отношению к доллару во вторник утром на фоне ослабления опасений за перспективы мировой торговли в свете готовящихся договоренностей между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене поднимается до 108,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,56 иены, курс евро к доллару снижается до 1,1124 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1126 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,09%, до 97,59 пункта.

Трейдеры продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о том, что США и Китай в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения. А в выходные американский президент Дональд Трамп заявил, что соглашение "первого этапа" будет скоро подписано. Это неизбежно положительно скажется и на всей мировой торговле и экономическом росте в целом.

Главный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учида (Minori Uchida), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что на рынках отмечается укрепление рисковых настроений, что отражается на валютном курсе. "Мы видим некоторые позитивные новости в том, что касается торговых переговоров. Все это поддерживает доллар, и эта тенденция может продолжиться", — добавил эксперт.