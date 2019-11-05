Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 5 ноября
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь)
|-1,7%
|0,1% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь)
|51,3
|51,1 (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке
|0,75%
|0,75% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|13,9 тыс
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь)
|49,3
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|49,5
|49,8
|12:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,592 млн барр
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|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-54,9 млрд долл
|-55,5 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-0,96 млрд долл
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|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь)
|51,2
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|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь)
|51
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|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь)
|50,4
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|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
|52,6
|53,2
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь)
|7,051 млн
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов (октябрь)
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|RUB
|UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Polyus — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|14:00 мск (11:00 лнд)
|RUB
|Polyus — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|МРСК Юга — ВОСА (реестр закрыт 12.10.2019, в заочной форме, об увеличении УК путем допэмиссии)
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|RUB
|Акрон — реестр для ВОСА (29.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20191105/830500240.html