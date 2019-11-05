МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь) -1,7% 0,1% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (октябрь) 51,3 51,1 (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке 0,75% 0,75% (факт)
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 13,9 тыс

 

 
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (октябрь) 49,3

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 49,5 49,8
12:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,592 млн барр

 

 
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -54,9 млрд долл -55,5 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -0,96 млрд долл

 

 
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 51,2

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (октябрь) 51

 

 
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (октябрь) 50,4

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 52,6 53,2
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) 7,051 млн

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов (октябрь)

 

 

 

 

 

 

 RUB UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polyus — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
14:00 мск (11:00 лнд) RUB Polyus — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Юга — ВОСА (реестр закрыт 12.10.2019, в заочной форме, об увеличении УК путем допэмиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — реестр для ВОСА (29.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018

 

 