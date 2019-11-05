МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожают на 0,49%, до 6,94 доллара, "Лукойла" — дешевеют на 0,08%, до 95,58 доллара. Бумаги "Новатэка" снижаются в цене на 0,46%, до 218,8 доллара, "Газпрома" — дорожают на 0,4%, до 8,3 доллара. Расписки "Газпром нефти" растут в цене на 0,3% до 33,05 доллара.

Расписки ВТБ увеличиваются в цене на 0,37%, до 1,37 доллара, Сбербанка – снижаются на 1,01%, до 15,19 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,84%, до 19,16 доллара.

Бумаги "Норникеля" снижаются в стоимости на 0,09%, до 28,48 доллара, "Северстали" — растут на 0,89%, до 14,21 доллара, НЛМК — на 0,15%, до 20,19 доллара.

Расписки АФК "Система" дорожают на 0,93%, до 4,67 доллара. Цена GDR "Магнита" снижается на 0,35%, до 12,1 доллара, "Ленты" — опускается на 2,45%, до 3,28 доллара.