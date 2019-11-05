МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут во вторник днем на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, крупнейшими мировыми потребителями сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.28 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,09%, до 62,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,85%, до 57,03 доллара за баррель.

Во вторник на рынках отмечается подъем рисковых настроений после сообщений в СМИ о том, что США и Китай в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения.

В то же время аналитики ING, мнение которых приводит издание Wall Street Journal, считают, что "рост цен на нефть будет кратковременным, учитывая масштаб переизбытка (предложения сырья — ред.) на рынке, который ожидается в первой половине 2020 года".

Кроме того, сдерживает рост цен на нефть новый доклад ОПЕК, согласно которому спрос на нефть в мире с 2018 по 2040 годы увеличится на 11,9%, до 110,6 миллиона баррелей в сутки, что на 1,1 миллиона баррелей ниже прошлогодней оценки.