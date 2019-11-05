МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На этой неделе рынок акций РФ продолжил обновлять очередные исторические максимумы. На открытии торгов во вторник индекс Мосбиржи поднялся до 2965,48 пункта. Правда, рост был незначительным – менее 1% к закрытию пятницы. Это продолжило тренд минувшей недели, когда индекс Мосбиржи устанавливал новые рекорды. Всего с середины октября он вырос примерно на 7,5%, а если брать максимумы – то почти на 9%. Индекс РТС тоже не стоял в стороне и в пятницу вышел на шестилетний максимум.

Причины для роста российских индексов были и остаются в основном геополитическими – в понедельник, когда в России был выходной, основные фондовые индексы США выросли на ожиданиях заключения внешнеторгового договора Вашингтона и Пекина. Кроме того, инвесторы оценили макростатистику по регионам и корпоративные новости из еврозоны.

"В понедельник наши биржи отдыхали, а основные внешние площадки показали рост. Так главный ориентир – американский индекс S&P500 прибавил почти 0,4%. Нефть также показала рост, что в совокупности дало возможность рывка нашему индексу на открытии сегодня", — рассуждает ведущий финансовый аналитик "Алор брокера" Сергей Рапотьков.

МОСБИРЖА-3000

Эксперты видят скорое достижение индексом Мосбиржи психологической отметки в 3000 пунктов весьма вероятным сценарием. Если это произойдет не сегодня, то, скорее всего, в ближайшее время.

По мнению Рапотькова, достижение данной отметки возможно уже на текущей неделе. Поддержку рынку продолжает оказывать снижение ставки ЦБ на 0,5 п.п. и еще одно возможное снижение до конца этого года. В плюс индексу — фактор притока средств нерезидентов. На прошлой неделе спрос на ОФЗ был выше предложения на 71%. "Ожидаем, что размещаемые на этой неделе ОФЗ также будут пользоваться повышенным спросом", — говорит эксперт.

По оценке Богдана Зварича из Промсвязьбанка, индекс Мосбиржи может подняться к отметке 3000 пунктов уже в рамках ноября. "В текущий момент внешний фон располагает к восходящей динамике. Хороший сезон отчетности в Штатах, плюс к этому ожидание подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, все это способствует росту спроса на рисковые активы и интересу к нашим акциям", — пояснил он.

В ОЖИДАНИИ КОРРЕКЦИИ

Однако удержать эту планку будет весьма непросто. Аналитики напоминают, что потенциал роста по российскому рынку акций весьма ограничен, поскольку "голубые фишки" уже изрядно перегреты. Об этом свидетельствует рост "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и других компаний – его лишь отчасти можно объяснить позитивными корпоративными новостями или ситуацией на рынке энергоносителей.

"Коррекция должна быть, причем она может произойти уже в этом месяце. Укрепляющийся рубль играет не на руку экспортерам, потому годовые отчеты могут быть хуже ожиданий, что окажет давление на индекс", — полагает Рапотьков.

Фиксируя текущие значения индекса Мосбиржи, мы ждем резкого движения вверх, после которого на российском рынке, скорее всего, начнется коррекция, прогнозирует главный аналитик Альфа-банка Алан Казиев.

"Достигнет индекс Мосбиржи 3000 пунктов или нет, зависит от действий всех участников рынка, которые толкают его вверх или вниз. Сегодня можно с уверенностью сказать, что "умные деньги" (профучастники) заинтересованы в росте. Согласно данным биржи, их позиция во фьючерсе на индекс РТС, например, выросла в 10 раз", — рассуждает он.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Если коррекция к концу года начнется на мировом фондовом рынке в целом, она коснется и отечественных индексов, уверены эксперты. В качестве причин Зварич называет несколько факторов. Это и опасения относительно замедления мировой экономики, и возможные проблемы в переговорах между США и Китаем, и снижение цен на рынке энергоносителей на фоне профицита предложения нефти.

"Все это окажет давление на наш рынок, в результате чего индекс Мосбиржи к концу года может скорректироваться в район 2600-2800 пунктов", — полагает он.

Однако ситуация может сложиться и по-другому. По мнению Рапотькова, в конце текущего-начале следующего года индекс Мосбиржи с большой вероятностью будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов. Драйвером значительного укрепления и уверенного выхода из данного диапазона вверх могут послужить дальнейшие действия ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики и возможное соглашение ОПЕК+ по сокращению квот на добычу, что отразится позитивно на цене нефти. В ином случае велика вероятность консолидации по индексу в указанном коридоре, заключил он.