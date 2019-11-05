МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на позитивном внешнем фоне и отчетах компаний, при этом в начале торгов индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на отметке 2965,48 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск рос на 0,6% — до 2948,07 пункта (уже подскакивал на 1,2%, до 2965,48 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 0,7%, до 1465,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек – до 63,37 рубля, курс евро – на 49 копеек, до 70,46 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,92% — до 62,7 доллара за баррель.

"Сегодня на фоне позитивных подвижек в торговых переговорах США и Китая и вчерашнего ралли на мировых фондовых рынках, наш индекс Мосбиржи открылся в хорошем плюсе. Индекс РТС выглядит еще сильнее на фоне пробоя вниз парой доллар-рубль важного уровня технической поддержки 63,5 рубля за доллар", — говорит Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Главный драйвер роста пока остается в силе — QE крупнейших мировых ЦБ накачивает финансовую систему дешевыми деньгами и разгоняет стоимость активов по всему миру… При этом настораживает тот факт, что публикуемый CNN индекс страха и жадности инвесторов находится в зоне "экстремальной жадности", которая предсказывает скорую коррекцию фондовых индексов", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Роснефти", которые в ходе торгов подскакивали на 4,4%, до 453,45 рубля – максимума с ноября 2018 года. К текущему моменту акции "Роснефти" растут на 3,5%.

"По нашему мнению, текущий рост акций "Роснефти" связан с ожиданиями сильной корпоративной отчетности компании за третий квартал 2019, которая будет обнародована 6 ноября, а также позитивным эффектом от IPO Saudi Aramco на спрос на акции всех нефтедобывающих компаний в мире", — комментирует рост старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Накануне публикации отчетности по МСФО компания ("Роснефть" – ред.) опубликовала производственную отчетность. По итогам 9 месяцев среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,6%, а объем реализации нефтепродуктов через розничный канал вырос на 10% в годовом выражении", — отмечает еще один фактор роста Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

Акции "Полюса" растут на 0,98% на фоне публикации позитивных данных по МСФО за девять месяцев 2019 года.

Также в лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,19%), Московской биржи (2,94%), "Русгидро" (2,6%), "М.Видео" (2,01%), АФК "Система" (1,95%), депозитарные расписки X5 (1,87%), а также акции "Северстали" (1,75%), "Магнита" (1,7%) и акции НЛМК (1,67%).

Среди лидеров падения – акции МКБ (-4,23%), ПИКа (-2,59%), "Алросы" (-1,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,48%) и акции Polymetal (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ

Шансы повышения российского рынка акций сегодня и по итогам текущей недели преобладают, считает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

"На российском рынке акции тяжеловесов рынка растут все медленнее, а рост индексов обеспечивают отстававшие ранее компании, т.е. инвесторы покупают то, что еще не выросло, а это тоже признак скорого окончания локального роста. Но пока явных сигналов разворота тренда нет, можно предположить, что индекс Мосбиржи сегодня предпримет попытку протестировать уровень 2990 пунктов и сможет закрыть день выше уровня 2940 пунктов", — считает Костырко из компании "Универ Сбережения".