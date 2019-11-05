МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии намерено в ходе IPO разместить на саудовской бирже 2% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Правительство планирует разместить 2% акций компании на саудовской бирже", — говорится в сообщении.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке.

Ранее агентство также со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

Рейтер также сообщало, что Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще 1% будет выставлен на IPO в 2020 году, всего же на биржу предполагается вывести 5% акций компании. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость этих 5% акций составит 100 миллиардов долларов, соответственно, в ходе IPO вся компания может быть оценена на уровне около 2 триллионов.

Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиардов долларов.