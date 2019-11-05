МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии намерено в ходе IPO разместить на саудовской бирже 2% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Правительство планирует разместить 2% акций компании на саудовской бирже", — говорится в сообщении.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке.

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Ранее агентство также со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

Рейтер также сообщало, что Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще 1% будет выставлен на IPO в 2020 году, всего же на биржу предполагается вывести 5% акций компании. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость этих 5% акций составит 100 миллиардов долларов, соответственно, в ходе IPO вся компания может быть оценена на уровне около 2 триллионов.

Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиардов долларов.