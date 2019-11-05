МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,708 млн барр

 

 
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (октябрь) 52,8

 

 
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) -0,16%

 

 
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (сентябрь) -0,6% 0,1%
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 53,3 52,8
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 51,4 51
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 52,9 52,9
11:55 EUR м 51,2 51,2
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь) 50,2 50,2
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь) 51,8 51,8
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,1%
предв. GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по осеннему прогнозу

 

 

 

 
15:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019) 2,3% 0,9%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2019) 2,6% 2,2%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (октябрь) 48,7

 

 
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,702 млн барр 2,721 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,572 млн барр

 

 
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,59%

 

 
21:15 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) 53,6

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4%

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2%

 

 

 

 

 RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY) RUB Роснефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — СД (рекоменд. по див-дам 9м2019, вопросы проведения ВОСА) 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB РЖД — СД (вопрос о предварительном одобрении прекращения участия РЖД в АО "ЭКЗА", вопрос открытии представительства РЖД в Японии)

 

 

 

 