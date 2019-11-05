МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повысился на фоне позитивной динамики мировых бирж и роста рынка нефти третий день подряд.

Индекс РТС обновил максимум за 6 лет, индикатор Мосбиржи — исторический.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 2949,55 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,35%, до 1460,50 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи во вторник поднимался до максимума в 2965,48 пункта.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок начал укороченную рабочую неделю ростом и обновлением максимумов.

Позитивный фон поддерживался повышательной динамикой западных биржевых индексов. Так, западноевропейские индикаторы повышались вечером во вторник в пределах 0,2%, американские прибавляли в пределах 0,1%.

Поддержка пришла от надежд на торговые соглашения между США и КНР. Так, ранее СМИ сообщали о том, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Росту также способствуют и сообщения СМИ о том, что США и Китай в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения.

Нефтяные котировки на этом фоне во вторник вечером повышаются на 1,4%, до 63,02 доллара за баррель сорта Brent.

"РОСНЕФТЬ" ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ

В лидерах роста цены на рынке РФ оказались акции "Роснефти" (+3,9%). Поддержка пришла от отчета о производственной деятельности. В частности, крупнейшая в РФ нефтяная компания в январе-сентябре увеличила добычу жидких углеводородов на 0,9% до 172,21 миллиона тонн. Завтра компания представит финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Выросли акции "Мосбиржи" (+3,3%), "Русгидро" (+2,6%), "Татнефти" (+2,3%). Подешевели бумаги Polymetal (-2,6%), "Алросы" (-1,3%), "Распадской" (-0,5%), "Акрона" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра рыночные настроения будут по-прежнему чутко реагировать на новостной фон, связанный с торговой сделкой между США и КНР, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Мы видим возможность умеренной краткосрочной коррекции вниз индекса Мосбрижи перед штурмом значений выше 3000 пунктов. Прогнозный диапазон по нему на вторник: 2925-2975 пунктов", — оценил он.

Индекс Мосбиржи подходит к важному психологическому уровню 3000 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Приближение к нему может активизировать фиксацию игроками прибыли по длинным позициям на опасениях разворота и коррекционного снижения, что будет препятствовать дальнейшему продвижению рынка вверх, считает он.

"В случае же начала коррекционного движения ближайшими поддержками для рынка выступят отметки 2840, 2780 и 2730 пунктов по индексу Мосбиржи", — добавил Зварич.

В случае преодоления индексом РТС отметки 1470 пунктов следующим весомым сопротивлением может быть зона 1500-1520 пунктов, считает Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".

"Индекс Мосбиржи имеет поддержку на уровне 2930 пунктов, сопротивлением выступает 2965 пунктов. На ход торгов может повлиять очередное размещение ОФЗ в среду, точнее, оно может показать, насколько велик аппетит к российским активам у инвесторов", — добавил он.