МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,4%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,27%, до 217 долларов, "Лукойла" — на 1,21%, до 94,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,44%, до 8,23 доллара, "Газпром нефти"- выросли в цене на 0,15% — до 33 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" осталась на уровне прошлого закрытия в 28,5 доллара, "Северстали" — выросла на 1,7%, до 14,33 доллара, НЛМК — на 0,5%, до 20,26 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,76% — до 1,39 доллара, Сбербанка — подешевели на 1,56%, до 15,1 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,53%, до 18,9 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,17%, до 4,64 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,78%, до 12,23 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 2,97%, до 3,27 доллара.