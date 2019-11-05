МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом на оптимизме вокруг развития внешнеторговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,26%, до 7389,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 5846,89 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,07%, до 13145,7 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на развитии торгового конфликта США и Китая. Ожидания рынка относительно скорого заключения первой части торгового соглашения усилились после сообщения СМИ о том, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

"Появились новые геополитические стимулы, которые повышают аппетит к риску", — сказал агентству Рейтер аналитик Cityindex Кен Оделуга (Ken Odeluga).

Китай и США находятся в состоянии торговой войны уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. На прошлой неделе СМИ сообщали, что США и Китай в ходе телефонных переговоров договорились по основным вопросам торгового соглашения, а американский президент Дональд Трамп заявил, что соглашение "первого этапа" будет скоро подписано.

Трейдеры также ожидают заседания Банка Англии, которое пройдет в четверг на текущей неделе. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне в 0,75% годовых и подтвердит объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.