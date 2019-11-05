МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером стабилизировался против доллара и повышался к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,105 доллара.

Рост рынка нефти третий день подряд поддерживает курс российской валюты и помог ей обновить в течение вторника максимум с июля против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.39 мск снижался на 4 копейки, до 63,50 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 70,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Рубль вечером уверенно растет к евро и стабилен к доллару, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении 1,1050 доллара. Доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам во вторник на фоне прогресса в торговых отношениях США и Китая.

Инвесторы продолжают наблюдать за развитием американо-китайских торговых отношений. В понедельник в СМИ появилась информация, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Также СМИ сообщили, что США и Китай в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились по основным вопросам торгового соглашения.

Улучшение внешней конъюнктуры поддерживает рост рубля к бивалютной корзине (0,45 евро и 0,55 доллара).

Так, западноевропейские индексы выросли во вторник на 0,2-0,4%, американские в основном прибавляли вечером — в пределах 0,25%.

Нефтяные котировки во вторник вечером повышаются на 1%, до 62,73 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге евро снижается к рублю вечером на 0,5%, доллар почти не меняется. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent. Доллар в пятницу обновил минимум с июля в районе 63,18 рубля.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе сегодняшней сессии американская валюта протестировала поддержку на уровне 63,2 рубля, после чего "быкам" за счет роста доллара по отношению к евро на международном валютном рынке удалось перехватить инициативу и полностью компенсировать утреннее падение, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Последний раз в районе этой поддержки доллар торговался в июле в преддверии волны роста. В краткосрочной перспективе американская валюта может закрепиться в коридоре 63,2–64 рубля, выход из которого даст направление дальнейшему среднесрочному движению доллара", — добавил он.

В среду российская валюта может сохранить свои позиции – на фоне обще рыночного позитива завтрашний аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ может снова пройти весьма успешно и оказать рублю косвенную поддержку, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Завтра ожидается курс доллара в диапазоне 63,3-64,2 рубля, добавил он.