МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ после разнонаправленной динамики на старте торгов перешел к легкому снижению в рамках коррекции после обновления максимумов накануне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,1%, до 2947 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% — до 1459 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС обновил во вторник максимум за 6 лет (1473,74 пункта), индикатор Мосбиржи – исторический (2965,48 пункта).

Стоимость нефти утром снижается на 0,5% — до 62,62 доллара за баррель по марке Brent.