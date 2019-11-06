События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 ноября
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,708 млн барр
|4,260 млн барр (факт)
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
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|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (октябрь)
|52,8
|49,7 (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|-0,16%
|-0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (сентябрь)
|-0,4%
|1,3% (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|53,3
|52,8
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|51,4
|51
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|52,9
|52,9
|11:55
|EUR
|м
|51,2
|51,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (октябрь)
|50,2
|50,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (октябрь)
|51,8
|51,8
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,1%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по осеннему прогнозу
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|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019)
|2,3%
|0,9%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2019)
|2,6%
|2,2%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (октябрь)
|48,7
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|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,702 млн барр
|2,721 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,572 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,59%
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|21:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
|53,6
|55,8
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4%
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|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|
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|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Роснефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Юнипро — СД (рекоменд. по див-дам 9м2019, вопросы проведения ВОСА)
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|РЖД — СД (вопрос о предварительном одобрении прекращения участия РЖД в АО "ЭКЗА", вопрос открытии представительства РЖД в Японии)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191106/830505799.html