МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись с разнонаправленной динамикой в среду на фоне ожидания новостей по торговому соглашению США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,43% — до 2978,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,87%, до 1641,23 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6660,2 пункта. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,02% — до 27688,64 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,07%, до 2144,15 пункта, японский NIKKEI 225 — на 0,22%, до 23303,82 пункта.

Инвесторы проявляют осторожность, несмотря на наметившийся прогресс в американско-китайских торговых отношениях, ожидая официальных новостей на счет отмены пошлин, на которой настаивает КНР. Согласно сообщениям СМИ, Штаты готовы пойти на уступки, однако по-прежнему нет ясности, когда и где лидеры двух стран могут подписать соглашение.

Как считает валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), торговое соглашение подстегнуло рынки, и оно кажется неизбежным. Однако "окончательное решение остается за президентом Трампом, неясно также, является ли позиция Китая в отношении отмены пошлин категоричной", — отметил аналитик агентству Франс Пресс.