События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 ноября
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|5,926 млрд австрал. долл
|5 млрд австрал. долл
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|-0,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (октябрь)
|1,1%
|1,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
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|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,25%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (ноябрь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (ноябрь)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (ноябрь)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (ноябрь)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (ноябрь)
|0,75%
|0,75%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|218 тыс
|215 тыс
|19:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|14:00 мск (11:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Северсталь — День инвестора /Лондон, ключевые результаты работы в рамках объявленной в 2018 стратегии и дальнейшие планы развития/
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|17:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.11)
|539,9 млрд долл (на 25.10)
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|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019
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|RUB
|Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — СД (о проведении ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191106/830509365.html