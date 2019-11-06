МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в среду снижается против доллара и евро, корректируя предыдущий двухдневный рост.

Неуверенная динамика рынка нефти и снижение спроса на ОФЗ в рамках аукционах Минфина РФ поддерживают ослабление российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.01 мск повышался на 37 копеек, до 63,86 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 70,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль вечером снижается к евро и к доллару, корректируя предыдущий двухдневный рост – в район максимумов с июля (против доллара, около 63,17 рубля за доллар).

Коррекционные настроения отмечались и в секторе ОФЗ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 17,711 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 23,612 миллиарда рублей. Вторую неделю подряд аукционы по размещению ОФЗ с постоянным доходом проходят при умеренном спросе, который сегодня оказался в два-три раза меньше, чем на предыдущих аукционах, отмечают эксперты.

Бумаги размещены с дисконтом по цене на уровне 0,4 процентного пункта, премия по доходности составила 4 базисных пункта к вторичному рынку. Такой размер премии не предоставлялся инвесторам на аукционах с июня-июля этого года.

Нефтяные котировки после снижения к вечеру вышли в плюс — на 0,3%, до 63,16 доллара за баррель сорта Brent, несмотря на то что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 446,8 миллиона (по оценкам министерства энергетики). Аналитики ожидали, что запасы за период выросли в стране на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.

Увеличение Минфином РФ объема покупок валюты в ближайший месяц также поддерживает психологический настрой на коррекцию рубля вниз, говорят эксперты.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 5 декабря 2019 года составит 228,2 миллиарда рублей — по 11,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 7 ноября объем таких покупок должен составить 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день.

В итоге доллар и евро повышается к рублю вечером на 0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вечернего роста цен на нефть не хватило для слома негативного влияния на рубль со стороны динамики валют EM, в результате чего валюта РФ в рамках сегодняшней сессии несет потери, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом ближайшим сопротивлением росту доллара выступает уровень 64 рубля. Для его пробоя "быкам" может понадобиться существенный повод", — добавил он.

В перспективе ближайших сессий рублю не удастся реализовать попытки возвращению к существенному укреплению – факторы сезонности выступают в пользу рублёвой слабости, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Завтра курс доллара будет формироваться в диапазоне 63,7-64,4 рубля, оценил он.