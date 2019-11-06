МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером в среду ускорил рост и на закрытии торгов обновил исторический максимум по индексу Мосбрижи, индекс РТС направился в сторону "круглой" отметки в 1500 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,06% — до 2980,84 пункта, индекс РТС — на 0,74%, до 1471,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск рос на 41 копейку, до 63,9 рубля, курс евро – на 43 копейки, до 70,75 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,84%, до 62,43 доллара за баррель.

"В середине недели российский рынок акций со старта свалился в красную зону, намекая на назревшую коррекцию, впрочем, уже после обеда динамика рынка развернулась – быки не оставляют надежд на покорение круглой отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, в среду покупатели смогли пододвинуть планку нового исторического максимума на новую отметку выше 2970. На фоне умеренного ослабления рубля подтянулись бумаги металлургического сектора", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Globaltruck подорожали на 39,86% — до 58,95 рубля, упершись в верхнюю планку допустимого коридора торгов, где и остались до закрытия рынка акций Мосбиржи. Рост произошел на фоне новостей об одобрении советом директоров программы обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рубля за бумагу.

Обыкновенные акции "Россетей" в ходе торгов поднимались на 5,2% на фоне новостей о величине дивидендов и приватизации. К закрытию торгов обыкновенные акции компании подорожали на 2,99%, до 1,2132 рубля, при этом ранее в ходе торгов уже поднимались до 1,2385 рубля – максимума с 1 октября.

Как написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, "Россети" с 2020 года могут увеличить планку по выплате дивидендов до 75% от чистой прибыли, привязав базу выплат к РСБУ.

Кроме того, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил, что министерство предложило повторно рассмотреть возможность приватизации ряда крупных компаний, в частности, "Россетей".

Впрочем, в среду вечером министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Минэнерго считает нецелесообразным сейчас приватизировать энергокомпании, в частности "Россети" недооценены, а для "Русгидро" и "Транснефти" нет предпосылок.

Акции "Мостотреста" выросли на 12,29% — до 113,3 рубля на рекомендациях совета директоров компании выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию.

Акции "Роснефти" выросли на 0,69% на фоне публикации сильной отчетности компании по МСФО за третий квартал и девять месяцев текущего года.

Также в лидерах роста – акции НЛМК (1,69%), ММК (3,26%), ТМК (2,4%), "Северстали" (1,05%), префы "Транснефти" (3,29%), акции "Полюса" (3,24%), "М.Видео" (2,92%), "Мосэнерго" (2,46%), "Лукойла" (2,2%), "Русгидро" (1,92%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,81%).

Среди лидеров падения – акции МКБ (-2,07%), бумаги "Башнефти" (префы снизились на 2,02%, обыкновенные акции – на 0,82%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,99%), "Акрона" (-0,61%).

ПРОГНОЗЫ

"На российском рынке также присутствуют "бычьи" настроения, и индексы не спешат корректироваться. Можно констатировать, что взятие уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи произойдет со дня на день. Достаточно неплохой потенциал роста сохраняется у акций Сбербанка и "Роснефти", так что у российского рынка есть, за счет каких активов обновить исторические максимумы", — считает Ярослав Кабаков из "Финама".

"Можно говорить о том, что российский рынок продолжает движение в рамках восходящего тренда и сделал еще один шаг к психологическому уровню – 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом движение в диапазон 3000–3050 пунктов, в отсутствии существенных позитивных новостей, может быть затруднено – на фоне некоторой перегретости рынка и возникновения у части игроков желания зафиксировать прибыль по длинным позициям", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Эти же факторы могут способствовать началу коррекционного движения от уровня 3000 пунктов, выступающего психологическим уровнем сопротивления, добавляет он.

В России в четверг "Алроса", ВТБ, "Ростелеком", "Детский мир" и ТГК-1, как ожидается, представят финрезультаты за третий квартал 2019 года по МСФО, напоминает Бахтин из "БКС Премьер".

Согласно его прогнозу, индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 2940-2980 пунктов.