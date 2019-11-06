МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет из-за торгового оптимизма после снижения накануне почти на 2%, трейдеры ожидают больше деталей по торговым переговорам США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,55 доллара, или на 0,44%, до 1490,25 доллара за тройскую унцию, во вторник показатель опустился почти на 2%. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,01%, до 17,567 доллара за унцию.

С начала недели мировые фондовые и нефтяные рынки поддерживались за счет торгового оптимизма после сообщений о том, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки КНР в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

"На рынке сегодня наблюдается некоторая осторожность. Мы по-прежнему не знаем, есть ли уже торговое соглашение США и Китая. Нужно подождать, чтобы увидеть, будут ли какие-то подтверждения относительно торговых переговоров", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего вице-президента MKS SA Афшина Набави (Afshin Nabavi).

Традиционно золото считается боле надежным активом, спрос на который снижается в случае роста склонности инвесторов к риску и ралли фондовых рынков, что наблюдалось в начале недели.