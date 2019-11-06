МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые европейские биржи закрылись в среду в "зеленой зоне" после выхода позитивной статистики по региону и на фоне финотчетности компаний, трейдеры ждут новостей по торговле США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, до 7395,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 5866,74 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,24%, до 13179,89 пункта.

Одним из факторов роста на европейских рынках стала сильная статистика по региону. По данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50,6 пункта с 50,1 пункта в сентябре. Эксперты ждали значение показателя на уровне предварительной оценки в 50,2 пункта.

Продолжает влиять на торги и финотчетность компаний. Так, бумаги французского банка Societe Generale выросли в цене на 3,4% после того, как банк в рамках публикации финансовой отчетности отметил, что выделил три четверти денежных средств, необходимых для выплаты запланированных дивидендов в текущем году.

Акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas подешевели на 5% после выхода финотчета, в котором компания сообщила о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 1,8%. Бумаги немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали на 1%; согласно отчетности, по итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 12%.

Трейдеры продолжают ожидать детали по торговой сделке США и КНР, надежды на достижение соглашения между странами с начала недели оказали поддержку мировым фондовым рынкам. Ранее в СМИ сообщалось, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки КНР в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

Все позитивные новости по торговле в основном были уже учтены, поэтому если слухи окажутся неверными, то риск снижения окажется достаточно высок, считает рыночный экономист Capital Economics в Лондоне Симона Гамбарини (Simona Gambarini), чье мнение приводит агентство Рейтер.