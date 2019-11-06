МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Американская ювелирная компания Tiffany & Co. просит у французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) увеличить стоимость предложения покупки, которая на данный момент составляет примерно 14,5 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Совет Tiffany посчитал, что цена предложения LVMH в 120 долларов за акцию слишком низкая, чтобы это могло стать основой для переговоров", — сообщил агентству источник. Ранее источники отмечали, что совет мог бы согласиться рассмотреть сделку при цене предложения в 140 долларов за акцию.

О своём намерении купить Tiffany французская компания заявила в конце октября. Тогда LVMH обратилась с предложением о покупке за 120 долларов за акцию, что было на 22% больше стоимости акций Tiffany по состоянию на конец торгов 25 октября. Уже 28 октября акции американской компании подскочили в цене на 30%, в среду бумаги торгуются по цене почти в 125 долларов.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и др. Штаб-квартира расположена в Париже.

Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.