ВАШИНГТОН, 7 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в среду закрылись либо в красной зоне, либо показали минимальное повышение, что обусловлено коррекцией после бурного роста двумя днями ранее.

По состоянию на 16.30 по Нью-Йорку (00.30 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,07 пункта (0,00%) до 27492,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,07%, до 3076,78 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,29%, до 8410,629 пункта.

В понедельник мировые фондовые рынки получили поддержку на оптимизме по торговле между США и КНР. Так, СМИ сообщали о том, что американская сторона готова отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября. Позднее агентство Рейтер уточнило, что заключения первого этапа сделки стоит ждать в начале декабря в Швеции или в Швейцарии после саммита НАТО.