МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 6,617 млрд австрал. долл 7,180 млрд австрал. долл (факт)
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 0,4% -0,6% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (октябрь) -0,4% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (октябрь) 1,1% 1,6%
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,25%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
15:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции

 

 

 

 
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (ноябрь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (ноябрь) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (ноябрь) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (ноябрь) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (ноябрь) 0,75% 0,75%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
15:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 218 тыс 215 тыс
19:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск (11:00 лнд, 07:00 NY) RUB Северсталь — День инвестора /Лондон, ключевые результаты работы в рамках объявленной в 2018 стратегии и дальнейшие планы развития/

 

 

 

 
17:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.11) 539,9 млрд долл (на 25.10)

 

 

 

 

 RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — СД (о проведении ВОСА)

 

 

 

 