МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Мечела" растут более чем на 4%, привилегированные – больше чем на 2% на фоне сообщения о том, что ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 10.28 мск обыкновенные акции "Мечела" поднимаются на 4,02% — до 62,93 рубля (уже подскакивали на 4,7% — до 63,3 рубля), привилегированные акции – поднимаются на 2,25% — до 90,8 рубля (подскакивали на 2,8% — до 91,25 рубля), при этом индекс мосбиржи перешел к росту и поднимается на 0,22%.

Акции ВТБ растут на 0,7%, префы Сбербанка – на 0,36%, его обыкновенные акции – на 0,4%.

Как ранее в четверг сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ, банк выкупил у Сбербанка задолженности "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей, что сделало его крупнейшим кредитором группы.

Данная сделка является продолжением планомерной работы банка по поддержке группы "Мечел", напомнили в банке. Так, в 2018 году группа ВТБ предоставила компании кредит на цели выкупа с дисконтом предэкспортного кредита в сумме 1 миллиард долларов США, предоставленного группе "Мечел" синдикатом международных банков в 2010 году, что позволило компании снизить долг и реструктурировать последний на тот момент крупный кредит, находящийся в дефолте.

Чистый долг "Мечела" по итогам 2018 года составлял 423 миллиарда рублей, в 2020 году должно начаться погашение основного долга. В июне текущего года "Мечел" предложил ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку пересмотреть условия кредитов, сейчас банки изучают это предложение.