МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.22 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,72%, до 7,09 доллара, "Лукойла" — на 0,62%, до 95,75 доллара, "Новатэка" — дешевели на 0,28%, до 215,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,67%, до 8,31 доллара, бумаги "Газпром нефти" — на 1,45% до 33,23 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,51%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 1,03%, до 15,16 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,79%, до 19,05 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,72%, до 28,95 доллара, "Северстали" — на 1,53%, до 14,59 доллара, НЛМК — на 1,71%, до 20,77 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшалась на 0,52%, до 12,38 доллара, "Ленты" увеличивались на 0,15%, до 3,28 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,65%, до 4,65 доллара.