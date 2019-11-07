МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне новостей по торговым отношениям США и Китая, а также данных финансовых отчетностей компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск индекс FTSE 100 рос на 0,39%, до 7425,82 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5880,78 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,68%, до 13269,21 пункта.

Ранее в четверг представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

Европейские индексы также поддерживаются корпоративными новостями. Бумаги немецкого промышленного концерна Siemens AG дорожают на 3,4%. Ранее компания объявила, что чистая прибыль за четвертый квартал 2018-2019 фингода (завершился 30 сентября) выросла в 2,1 раза год к году — до 1,47 миллиарда евро, что превзошло ожидания аналитиков.

Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit в третьем квартале 2019 года составила 1,1 миллиарда евро, что также превзошло прогнозы аналитиков. Выручка компании выросла на 1,7%, до 4,7 миллиарда евро. Аналитики ожидали чистую прибыль в 1,03 миллиарда евро при выручке в 4,58 миллиарда евро. На этом фоне цены на акции группы растут на 3,4%.

Инвесторы также ждут позднее в четверг заседания Банка Англии по монетарной политике. Ожидается, что базовая ставка будет сохранена на уровне 0,75%.