МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и евро на улучшении внешнего фона, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск четверга снижался на 15 копеек — до 63,72 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 70,6 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,09% — до 62,41 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля начал торговый день со слабой динамики к доллару и евро после значительного снижения по итогам торгов среды. В прочем, после непродолжительных колебаний отечественная валюта перешла к укреплению. По оценке опрошенных РИА Новости экспертов, росту рубля в четверг способствуют как сообщения о продвижении торговых переговоров между США и Китаем, так и риторика главы Банка России по поводу возможности дальнейшего снижения ключевой ставки.

Основным фактором, влияющим на настроения глобальных инвесторов, продолжают оставаться новости, касающиеся переговорного процесса между США и Китаем, отмечает начальник аналитического управления Банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

"Вчерашнее сообщение о том, что встреча лидеров двух стран может быть перенесена на декабрь, а два места для встречи, предложенных США, были отвергнуты, негативно сказалось на всех рисковых активах… Сейчас, по сообщениям американской стороны, идет активная работа над текстом соглашения и обсуждаются варианты проведения встречи в Европе или Азии", — добавляет он.

"На открытии локального валютного рынка рубль отыгрывает вчерашние потери к доллару. Поводом послужили комментарии главы ЦБ РФ об имеющемся потенциале дальнейшего снижения ключевой ставки, эта информация увеличивает интерес нерезидентов к рублевым долговым бумагам", — комментирует динамику рубля начальник Управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

В четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже.

В результате в течение торгов первой половине дня отечественная валюта к американской укреплялась максимально на 26 копеек – до 63,61 рубля, к евро – на 30 копеек, до 70,4 рубля. К середине дня рубль прибавляет порядка 0,2% к доллару и порядка 0,1% к евро.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия колеблется у уровня предыдущего закрытия, южноафриканский рэнд растет на 0,8%, турецкая лира – на 0,16%.

ПРОГНОЗЫ

"Настроения умеренно позитивные, поэтому до конца дня мы ориентируемся на сохранение торгов в текущем диапазоне: 63,40-64 рубля за доллар и 70,20-71 рубль за евро", — говорит Кочетков из МТС Банка.

Сейчас рынок закладывает в котировки подписание сделки между США и Китаем, поэтому на любые сомнения в этой части рынок будет реагировать крайне нервно, отмечает Кадулин.

"При этом рубль, хоть и выглядит излишне крепким с точки зрения платежного баланса, погашений внешнего долга и увеличивающихся объемов покупки валюты на рынке, стабильно удерживается у отметки 63,7 рубля за доллар, а для его ослабления необходимо появление негативного внешнего инфоповода, который выступил бы в роли спускового крючка", — добавляет он.

Во второй половине дня торговые площадки ожидает публикация важных данных по рынку труда в США, однако первостепенным фактором, определяющим аппетит инвесторов к риску, останется новостной фон в отношении торгового вопроса, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".