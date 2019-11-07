МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3000 тысяч пунктов на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.15 мск рос на 0,71% — до 3002 пунктов (уже поднимался на 0,8%, до 3003,15 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 0,86%, до 1484,01 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,26% — до 62,52 доллара за баррель.