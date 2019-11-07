МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг на фоне заявлений Китая относительно торгового конфликта с США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.41 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,66%, до 27673,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 3094,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 8467,38 пункта.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на комментарии официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна относительно развития торгового конфликта США и КНР. Так, Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

"Это придает оптимизма относительно того, что в какой-то момент появится определенность по заключению торговой сделки", — сказал агентству Рейтер управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos), отметив, что это поддерживает рисковые настроения на рынке.

Участники торгов также обращают внимание на статистику по числу заявок на пособие по безработице в США. Так, показатель за минувшую неделю уменьшился сильнее прогноза, до 211 тысяч. Эксперты ожидали уменьшения до 215 тысяч заявок.