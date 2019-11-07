МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba может получить в результате размещения акций на бирже Гонконга 10-15 миллиардов долларов — это почти до двух раз меньше от первоначальной цели в 20 миллиардов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Она (компания — ред.) сейчас планирует выручить 10-15 миллиардов долларов до конца года", — приводит издание слова источников. Объём привлечённых средств может значительно меняться в зависимости от рыночного настроения, отметил один из собеседников газеты. Другой источник сообщил, что компания намерена встретиться с комитетом фондовой биржи Гонконга (HKSE) по листингу уже на следующей неделе.

В августе в СМИ появились сообщения, что Alibaba отложила листинг на бирже Гонконга из-за протестов в городе, однако предполагалось, что в октябре компания может вернуться к этим планам. В июне СМИ сообщали, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на листинг на бирже Гонконга. В октябре появилась информация, что Alibaba планирует получить одобрение листинга у регулятора Гонконга вскоре после 11 ноября и может разместить свои акции в конце ноября или в начале декабря текущего года.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.