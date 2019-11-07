МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается на возвращении рисковых настроений после комментария официального представителя Минкоммерции Китая Гао Фэна о развитии торгового конфликта с США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,65 доллара, или на 0,58%, до 1484,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,31%, до 17,543 доллара за унцию.

Инвесторы отказываются от покупки надежных активов, к которым традиционно относится золото. Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн ранее в четверг заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

"Рынки бурно реагируют на новости о развитии торговых отношений между США и Китаем, что снижает аппетит к надежным активам", — отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитик SMC Comtrade Вандана Бхарти (Vandana Bharti), чье мнение приводит агентство, полагает, что дальнейшие новости о положительном развитии торговых отношений США и Китая могут оказать более сильное давление на золото.