МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в четверг повышается против доллара и евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры, говорят трейдеры.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по поводу денежно-кредитной политики (ДКП) оказали поддержку курсу российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижался на 20 копеек, до 63,67 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 70,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ОПЯТЬ ВВЕРХ

Рубль вечером повышается к доллару и евро, отыгрывая улучшение конъюнктуры западных торговых площадок.

Западноевропейские биржевые рынки растут на 0,2-0,8%, американские индексы – на 0,5-0,8%. Основные фондовые индексы мира растут на фоне заявлений Китая относительно торгового соглашения с США.

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

Нефтяные котировки на этом фоне вечером росли на 0,9%, до 62,28 доллара за баррель сорта Brent.

Кроме внешнего позитива, поддержка рублю пришла от заявлений Набиуллиной о том, что регулятор видит потенциал для дальнейшего смягчения ДКП.

При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже. ЦБ перед каждым советом директоров будет оценивать влияние на инфляцию предыдущих решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и решения по бюджетной политике, добавила она.

В итоге доллар и евро снижается к рублю вечером на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня в 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар завершит неделю вблизи уровней 63,6-64,1 рубля, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". "Основным драйвером для роста большинства рынков, включая российские площадки, остается повышение аппетитов к покупке риска на фоне сближения переговорных позиций США и Китая по торговой сделке", — добавил он.

Евро завтра будет торговаться в диапазоне 70-71 рубль, доллар останется в коридоре 63-64 рубля, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.

С третьей декады октября доллар продолжает двигаться в диапазоне 62,5–64 рубля, с безуспешными попытками выйти за его границы, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Вчера, кроме верхней границы этого коридора, доллар также протестировал и краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Сил на преодоление двойного сопротивления не хватило, что может говорить в пользу роста вероятности возвращения американской валюты к нижней границе указанного диапазона", — добавил он.