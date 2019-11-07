МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос в четверг на фоне позитивной динамики мировых бирж и рынка нефти, говорят трейдеры.

Индекс РТС опять обновил максимум за 6 лет, индикатор Мосбиржи – исторический – выше 3000 пунктов.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,93% до 3008,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1487,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи во вторник поднимался до максимума в 3009,11 пункта, РТС – до очередного 6-летнего максимума в 1487,82 пункта.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок продолжил победное шествие, обновляя максимумы на позитивном внешнем фоне.

Западноевропейские биржевые рынки растут на 0,2-0,9%, американские индексы – на 0,6-0,8%. Основные фондовые индексы мира растут на фоне обнадеживающих заявлений Китая относительно торгового соглашения с США.

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

Нефтяные котировки на этом фоне вечером также росли — на 1,3%, до 62,52 доллара за баррель сорта Brent.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены опять второй день подряд оказались малоликвидные акции Globaltruck, поднимавшиеся на максимально возможные за день 40% — до 82,5 рубля, продолжая отыгрывать новость об одобрении советом директоров программы обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рубля за бумагу. К закрытию торгов они подорожали на 14,59%.

Обыкновенные акции "Мечела" подрожали на 3% на фоне сообщения о том, что ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей.

Выросли префы "Транснефти" (+4,3%) на фоне недавних предложений Минфина РФ приватизировать компанию. Также подорожали акции МТС (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%). Подешевели бумаги Polymetal (-3,5%), "Полюса" (-2,6%), "Башнефти" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитивного импульса может хватить еще на один небольшой шаг индекса Мосбиржи вверх, однако на фоне технической перекупленности и приближения выходных прирост может быть скромным, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер". Прогнозный диапазон по индексу – 3000-3015 пунктов, добавил он.

В текущих условиях оптимизм на российском рынке может и не иссякнуть еще некоторое время, несмотря на важный психологический уровень по индексу Мосбиржи и на локальную перекупленность рынков, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Прогнозирую завтра повышение индекса Мосбиржи в район 3030 пунктов, а индекса РТС — в район 1500 пунктов, после чего с учетом конца недели, возможна фиксация прибыли и закрытие рынка в области 3000 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил ситуацию он.

Риски коррекционного снижения растут, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Здесь может сказаться и перегретость рынка, и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. В этой связи растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2800–2900 пунктов. Что же касается возможности дальнейшего его роста, то для этого нашему рынку могут понадобиться существенные позитивные новости, что позволит переломить тенденцию к фиксации прибыли", — добавил он.